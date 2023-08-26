Шевченко привез Зеленскому футболку, которую подписали участники благотворительного матча в Лондоне

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“На фото футболка, которую подписали игроки благотворительного матча Game4Ukraine, состоявшегося в Лондоне 5 августа и объединившего топовых звезд мирового футбола. Средства собирали на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который оккупанты разрушили в марте 2022 года”, - написал Зеленский в соцсети.

Напомним

Благотворительный матч, в котором приняли участие многие звезды мирового футбола, состоялся 5 августа в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж”.

Капитанами команд были Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Матч закончился с счётом 2:2.