Шевченко привез Зеленскому футболку, которую подписали участники благотворительного матча в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Известный украинский футболист и тренер амбассадор платформы United24 Андрей Шевченко привез в Киев футболку, которую подписали участники благотворительного матча Game4Ukraine, который состоялся 5 августа в Лондоне. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“На фото футболка, которую подписали игроки благотворительного матча Game4Ukraine, состоявшегося в Лондоне 5 августа и объединившего топовых звезд мирового футбола. Средства собирали на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который оккупанты разрушили в марте 2022 года”, - написал Зеленский в соцсети.
Напомним
Благотворительный матч, в котором приняли участие многие звезды мирового футбола, состоялся 5 августа в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж”.
Капитанами команд были Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Матч закончился с счётом 2:2.