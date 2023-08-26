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Шевченко привіз Зеленському футболку, яку підписали учасники благодійного матчу у Лондоні

Київ • УНН

 • 943547 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Відомий український футболіст та тренер амбасадор платформи United24 Андрій Шевченко привіз до Києва футболку, яку підписали учасники благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся 5 серпня у Лондоні. Про повідомив Прехидент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу. Кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували в березні 2022 року”, - написав Зеленський у соцмережі.

Нагадаємо

Благодійний матч, у якому взяли участь чимало зірок світового футболу, відбувся 5 серпня у Лондоні на стадіоні “Стемфорд Брідж”.

Капітанами команд були Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Матч закінчився з рахунком 2:2.

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