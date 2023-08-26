Шевченко привіз Зеленському футболку, яку підписали учасники благодійного матчу у Лондоні

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“На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу. Кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували в березні 2022 року”, - написав Зеленський у соцмережі.

Нагадаємо

Благодійний матч, у якому взяли участь чимало зірок світового футболу, відбувся 5 серпня у Лондоні на стадіоні “Стемфорд Брідж”.

Капітанами команд були Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Матч закінчився з рахунком 2:2.