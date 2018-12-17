Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу после сообщения о заминировании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.
"Сообщаем, что по состоянию на 14:00 Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу. По результатам проверки взрывчатых предметов в помещении и на территории суда не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.
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Напомним, в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация из-за сообщения о заминировании.
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