Шевченківський райсуд столиці вже втретє за місяць евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва здійснюється евакуація через повідомлення про замінування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.
"17 грудня 2018 року о 12 годині 15 хв. до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду", - повідомили у прес-службі.
У суді додали, що про відновлення його роботи додатково повідомлять.
Нагадаємо, 5 і 10 грудня у Шевченківському районному суді Києва вже здійснювалася евакуація через анонімне повідомлення про замінування. Але в обох випадках фахівці вибухівку не знайшли і роботу суду було поновлено.