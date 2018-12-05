У Києві замінували будівлю суду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столичному Шевченківському районному суді відбувається оперативна евакуація працівників і відвідувачів суду через анонімне повідомлення про замінування. Про це повідомила прес-служба Шевченківського районного суду м.Києва у Facebook, передає УНН.
“Увага!!! 5 грудня 2018 року об 11:00 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з даним інцидентом припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.
Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.
Будівля суду розташована на вулиці Дегтярівській, 31а.
Раніше УНН повідомляв про замінування Одеського апеляційного суду. 15 червня у Києві евакуювали персонал трьох судів через квазімінування.