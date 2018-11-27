Одеський апеляційний суд замінували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Через повідомлення про замінування тимчасово припинив роботу Одеський апеляційний суд, повідомляє прес-центр Судової влади україни, передає УНН.
“У зв’язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі, апеляційний суд Одеської області вимушений припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухо-небезпечних речовин і предметів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на даний час проводиться евакуація відвідувачів та працівників суду.
Правоохоронними органами проводиться перевірка приміщень суду та прилеглої території.
Нагадаємо, у Києві невідомий повідомив про мінування центрального вокзалу.