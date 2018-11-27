Одеський апеляційний суд замінували

“У зв’язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі, апеляційний суд Одеської області вимушений припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухо-небезпечних речовин і предметів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на даний час проводиться евакуація відвідувачів та працівників суду.

Правоохоронними органами проводиться перевірка приміщень суду та прилеглої території.

Нагадаємо, у Києві невідомий повідомив про мінування центрального вокзалу.