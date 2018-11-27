Поліція шукає вибухівку одразу на двох столичних вокзалах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві невідомий повідомив про мінування центрального вокзалу, з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва передає УНН.
“Близько 13:00 на спецлінію 102 зателефонував невідомий і сказав, що центральний вокзал заміновано. Оскільки чоловік не назвав адресу, то для перевірки працівники профільних служб оглядають залізничний та автовокзал і прилеглу територію”, — повідомили у поліції.
Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, вибухотехнічна служба та кінологи.
Дана подія зареєстрована у Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського та Солом’янського управлінь поліції.
Нагадаємо, у Дніпрі злочинці погрожували підірвати вокзал та три станції метрополітену та вимагали від правоохоронців 150 тис. гривень.