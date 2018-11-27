Полиция ищет взрывчатку сразу на двух столичных вокзалах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве неизвестный сообщил о минировании центрального вокзала, со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева передает УНН.
"Около 13:00 по спецлинии 102 позвонил неизвестный и сказал, что центральный вокзал заминирован. Поскольку человек не назвал адрес, то для проверки работники профильных служб осматривают железнодорожный и автовокзал и прилегающую территорию", - сообщили в полиции.
Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, взрывотехническая служба и кинологи.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского и Соломенского управлений полиции.
Напомним, в Днепре преступники угрожали взорвать вокзал и три станции метрополитена и требовали от правоохранителей 150 тыс. Гривен.