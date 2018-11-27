Одесский апелляционный суд заминировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Из-за сообщения о заминировании временно прекратил работу Одесский апелляционный суд, сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания, апелляционный суд Одесской области вынужден прекратить свою работу для проведения действий, направленных на отыскание и обезвреживание взрывоопасных опасных веществ и предметов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников суда.
Правоохранительными органами проводится проверка помещений суда и прилегающей территории.
Напомним, в Киеве неизвестный сообщил о минировании центрального вокзала.