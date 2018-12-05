В Киеве заминировали здание суда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столичном Шевченковском районном суде происходит оперативная эвакуация работников и посетителей суда из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook, передает УНН.
“Внимание !!! 5 декабря 2018 в 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда”, - говорится в сообщении.
В связи с данным инцидентом приостановлена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.
О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Здание суда находится на улице Дегтяревской, 31а.
Ранее УНН сообщал о заминировании Одесского апелляционного суда. 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов из-за квазиминирования.