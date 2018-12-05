В Киеве заминировали здание суда

“Внимание !!! 5 декабря 2018 в 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда”, - говорится в сообщении.

В связи с данным инцидентом приостановлена ​​работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Здание суда находится на улице Дегтяревской, 31а.

Ранее УНН сообщал о заминировании Одесского апелляционного суда. 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов из-за квазиминирования.