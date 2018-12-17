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Шевченковский райсуд столицы уже третий раз за месяц эвакуируют

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация из-за сообщения о заминировании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.

Шевченковский райсуд столицы уже третий раз за месяц эвакуируют

"17 декабря 2018 года в 12 часов 15 мин. в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда", - сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что о восстановлении его работы дополнительно сообщат.

Напомним, 5 и 10 мая в Шевченковском районном суде Киева уже осуществлялась эвакуация из-за анонимного сообщения о заминировании. Но в обоих случаях специалисты взрывчатку не нашли и работу суда было возобновлено.

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