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Пьяный мужчина "заминировал" черниговскую налоговую

Киев • УНН

 • 8281 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Нетрезвый мужчина сообщил полиции о минировании здания Государственной фискальной службы и прилегающей к ней территории в Чернигове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Пьяный мужчина "заминировал" черниговскую налоговую

Так, 15 декабря в полночь в полицию поступило сообщение неизвестного мужчины, он заложил взрывчатку возле налоговой.

"Полицейские проверили помещение здания Черниговской областной государственной налоговой инспекции Главного управления государственной фискальной службы в Черниговской области и прилегающую к ней территорию, но подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили", – рассказали в ГУНП.

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Личность злоумышленника и его местонахождение установили. Им оказался ранее судимый житель областного центра, который не работает. Он в компании употреблял спиртные напитки и был в состоянии алкогольного опьянения.

"Горе-минер" в содеянном признался и дал правдивые показания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога), за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Напомним, из одесского вокзала эвакуировали 500 человек из-за подозрительной сумки, найденной в кассовом зале. В ходе проверки опасных веществ и предметов не нашли.

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