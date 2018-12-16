П'яний чоловік "замінував" чернігівську податкову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Нетверезий чоловік повідомив поліції про мінування будівлі Державної фіскальної служби та прилеглої до неї території у Чернігові. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Чернігівській області.
Так, 15 грудня о півночі до поліції надійшло повідомлення невідомого чоловіка, що він заклав вибухівку біля податкової.
"Поліцейські перевірили приміщення будівлі Чернігівської обласної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Чернігівській області та прилеглу до неї територію, але підозрілих та вибухонебезпечних предметів не виявили", – розповіли у ГУНП.
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Особу зловмисника та його місце перебування встановили. Ним виявився раніше судимий мешканець обласного центру, який не працює. Він у компанії вживав спиртні напої і був у стані алкогольного сп’яніння.
"Горе-мінер" в скоєному зізнався та надав правдиві свідчення. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу), за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з одеського вокзалу евакуювали 500 людей через підозрілу сумку, яку знайшли у касовому залі. У ході перевірки небезпечних речовин і предметів не знайшли.