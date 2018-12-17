Шевченківський районний суд Києва відновив свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу, після повідомлення про замінування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.
"Повідомляємо, що станом на 14 год. 00 хв. Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу. За результатами перевірки вибухових предметів в приміщенні та на території суду не виявлено", - повідомили у прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві замінували будівлю суду
Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва здійснюється евакуація через повідомлення про замінування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'яний чоловік "замінував" чернігівську податкову