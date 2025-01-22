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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Киев  •  УНН

 • 4030 просмотра

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22 января в 18:00 в Киеве пройдет ежегодное шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни. Участники пройдут от Лядских ворот до улицы Грушевского, почтив память павших героев Майдана.

Сегодня, 22 января в 18:00 в Киеве состоится шествие памяти, посвященное чествованию первых погибших Героев Небесной Сотни, пишет УНН.

Сбор участников начнется возле Лядских ворот. 

Участники шествия зажгут лампадки и возложат цветы к мемориальным доскам, пройдя традиционным маршрутом от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского.  

22 января 2014 года стали трагическими днями для Украины. Тогда смертельные ранения получили Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий, Роман Сеник, Александр Бадера и Богдан Калиняк. Первые жертвы Майдана символизировали начало борьбы за свободу и достоинство, которая навсегда изменила ход истории страны.  

Инициатором шествия стала Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян. Именно у Лядских ворот, где располагался блокпост 3-й баррикады, он нес свой караул.  

Эта акция является ежегодной, и ее цель - сохранить память о подвиге героев и напомнить о цене свободы.

Напомним 

По данным Офиса Генерального прокурора, за 10 лет расследования дел Майдана по состоянию на 21 ноября 2024 года сообщено о подозрении 540 лицам. В суд направлено 318 обвинительных актов, 76 человек получили приговоры, из которых 26 - реальные сроки заключения.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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