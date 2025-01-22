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Хода пам’яті: сьогодні в Києві вшанують перших загиблих Героїв Небесної Сотні

Хода пам’яті: сьогодні в Києві вшанують перших загиблих Героїв Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 75248 перегляди

22 січня о 18:00 у Києві пройде щорічна хода пам'яті перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Учасники пройдуть від Лядських воріт до вулиці Грушевського, вшановуючи пам'ять полеглих героїв Майдану.

Сьогодні, 22 січня о 18:00 у Києві відбудеться хода пам’яті, присвячена вшануванню перших загиблих Героїв Небесної Сотні, пише УНН.

Збір учасників розпочнеться біля Лядських воріт. 

Учасники ходи запалять лампадки та покладуть квіти до меморіальних дошок, пройшовши традиційним маршрутом від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського.  

22 січня 2014 року стали трагічними днями для України. Тоді смертельних поранень зазнали Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький, Роман Сеник, Олександр Бадера та Богдан Калиняк. Перші жертви Майдану символізували початок боротьби за свободу та гідність, яка назавжди змінила хід історії країни.  

Ініціатором ходи стала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян. Саме біля Лядських воріт, де розташовувався блокпост 3-ї барикади, він ніс свою варту.  

Ця акція є щорічною, і її мета – зберегти пам’ять про подвиг героїв та нагадати про ціну свободи.

Нагадаємо 

За даними Офісу Генерального прокурора, за 10 років розслідування справ Майдану станом на 21листопада 2024 року повідомлено про підозру 540 особам. До суду скеровано 318 обвинувальних актів, 76 осіб отримали вироки, з яких 26 - реальні терміни ув'язнення.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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