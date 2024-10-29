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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть детей из оккупированной Херсонщины вернулись на подконтрольную территорию

Шесть детей из оккупированной Херсонщины вернулись на подконтрольную территорию

Киев  •  УНН

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С временно оккупированного левого берега Херсонской области эвакуировали шестерых детей в возрасте от 8 до 16 лет. Среди эвакуированных - опекунская семья, а всего за 10 месяцев из оккупации вывезли 224 ребенка.

Еще шестерых детей удалось вернуть с временно оккупированного левого берега Херсонской области.  Из оккупации освободили ребят от 8 до 16 лет, сообщил во вторник председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

С пока оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это - две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет.

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, среди тех, кого удалось вернуть - одна опекунская семья, которая воспитывает девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата. 

Благодаря спасательной операции, которую провела организация «Save Ukraine», дети могут забыть о пережитых ужасах.

Как указал Прокудин, малышей оккупанты, в частности, заставляли посещать так называемые «российские школы», имеющие больше общего не с образованием, а с враждебной пропагандой. 

Также глава ОВА сообщил, что за десять месяцев этого года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.

В Украине утвердили порядок создания Реестра депортированных рф детей29 октября 2024, 12:56 • 10686 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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