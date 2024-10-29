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Шість дітей з окупованої Херсонщини повернулись на підконтрольну територію

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

З тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області евакуювали шістьох дітей віком від 8 до 16 років. Серед евакуйованих - опікунська сім'я, а загалом за 10 місяців з окупації вивезли 224 дитини.

Шість дітей з окупованої Херсонщини повернулись на підконтрольну територію

Ще шістьох дітей вдалось повернути з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.  З окупації визволили хлопців та дівчат від 8 до 16 років, повідомив у вівторок голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років.

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, серед тих, кого вдалось повернути – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. 

Завдяки рятувальній операції, яку провела організація "Save Ukraine", малеча може забути про пережиті жахи.

Як вказав Прокудін, малечу окупанти, зокрема, змушували відвідувати так звані "російські школи", що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою. 

Також голова ОВА повідомив, що за десять місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

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Тетяна Краєвська

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