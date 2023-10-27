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Шенген "больше не работает": президент Румынии отметил, что многие страны закрыли свои границы

Киев • УНН

 • 111819 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Шенгенской зоны почти больше не существует, поскольку многие страны закрыли свои границы. Несмотря на это, Румыния продолжит участвовать в текущих переговорах о вступлении страны в Шенген, отметил румынский президент перед заседанием Совета ЕС 26 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостной портал G4 Media.

Шенген "больше не работает": президент Румынии отметил, что многие страны закрыли свои границы

Цитата

«Реальность такова, что Шенгенская зона больше не работает и почти не существует, потому что многие государства закрыли свои границы. (…) Мы хотим заключить соглашение, которое больше не работает. Это вопрос, который мы должны задать себе», – сказал Клаус Йоханнис.

Но он заверил, что Румыния продолжит обсуждение с государствами-членами ЕС, чтобы разблокировать присоединение к зоне свободного передвижения.

«Мы продолжаем дипломатическую линию, но этот диалог становится все более странным в условиях, в которых Австрия каждый раз говорит, что она не имеет ничего против Румынии или Болгарии, но выступает против расширения Шенгенской зоны, в условиях, в которых она на том же заседании одобрила присоединение Хорватии. Поэтому аргументы по крайней мере прозрачны», – объяснил президент Румынии.

Относительно возможности судебного иска против Австрии, Йоханнис сказал, что «это очень сложное юридическое дело. Мы не смогли найти двух юристов, которые бы разделяли одинаковое мнение по этому поводу».

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