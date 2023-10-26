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Попри манцпуляції "недружніх країн": Стефанішина заявила, що Україна може розпочати переговори про вступ у ЄС вже у грудні

Київ • УНН

 • 99348 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Незважаючи на спроби маніпуляцій деяких країн або чиновників, з метою применшити оцінку прогресу України, переговори про вступ до ЄС можливі вже у цьому році. Про це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.

Попри манцпуляції "недружніх країн": Стефанішина заявила, що Україна може розпочати переговори про вступ у ЄС вже у грудні

Цитата

“Ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України і, скажімо так, знецінити деякі з наших зусиль”, – розповіла віцепрем’єр-міністерка.

Деталі

Але Стефанішина впевнена, що попри усі сторонні маніпуляції, а також повномаштабну війну, Україна може почати переговори з ЄС у грудні цього року.

"Україна створила усі необхідні умови для цього, реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну", - заявила урядовиця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Єврокомісії може відвідати Україну на тлі звіту щодо початку переговорів про вступ до ЄС – ЗМІ

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