Несмотря на манцпуляции "недружественных стран": Стефанишина заявила, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре

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“Мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь продавить какие-то свои личные пожелания в документы, которые готовятся Европейской комиссией. Так же мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины и, скажем так, обесценить некоторые из наших усилий”, – рассказала вице-премьер-министр’.

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Но Стефанишина уверена, что несмотря на все сторонние манипуляции, а также полномасштабную войну, Украина может начать переговоры с ЕС в декабре этого года.

"Украина создала все необходимые условия для этого, реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну", - заявила чиновница.

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