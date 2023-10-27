Шенген "більше не працює": президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13957 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 82803 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160295 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160343 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130656 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135294 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86715 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93663 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99280 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89892 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9570 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10998 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10968 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10669 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8250 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160352 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227173 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376144 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312479 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9744 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15953 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32700 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29403 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130663 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шенген "більше не працює": президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони

Київ • УНН

 • 111819 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Шенгенської зони майже більше не існує, оскільки багато країн закрили свої кордони. Попри це, Румунія продовжить брати участь у поточних переговорах про вступ країни до Шенгену, зазначив румунський президент перед засіданням Ради ЄС 26 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на новинний портал G4 Media.

Шенген "більше не працює": президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони

Цитата

«Реальність така, що Шенгенська зона більше не працює і майже не існує, тому що багато держав закрили свої кордони. (…) Ми хочемо укласти угоду, яка більше не працює. Це питання, яке ми маємо поставити собі», – сказав Клаус Йоганніс.

Але він запевнив, що Румунія продовжить обговорення з державами-членами ЄС, щоб розблокувати приєднання до зони вільного пересування.

«Ми продовжуємо дипломатичну лінію, але цей діалог стає все більш дивним в умовах, в яких Австрія щоразу каже, що вона не має нічого проти Румунії чи Болгарії, але виступає проти розширення Шенгенської зони, в умовах, у яких вона на тому ж засіданні схвалила приєднання Хорватії. Тож аргументи принаймні прозорі», – пояснив президент Румунії.

Щодо можливості судового позову проти Австрії, Йоганніс сказав, що «це дуже складна юридична справа. Ми не змогли знайти двох юристів, які б поділяли однакову думку з цього приводу».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри манцпуляції "недружніх країн": Стефанішина заявила, що Україна може розпочати переговори про вступ у ЄС вже у грудні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42