Шенген "більше не працює": президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Шенгенської зони майже більше не існує, оскільки багато країн закрили свої кордони. Попри це, Румунія продовжить брати участь у поточних переговорах про вступ країни до Шенгену, зазначив румунський президент перед засіданням Ради ЄС 26 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на новинний портал G4 Media.