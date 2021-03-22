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Шарль Мишель - Путину: отношения ЕС и России идут на спад

Шарль Мишель - Путину: отношения ЕС и России идут на спад

Киев  •  УНН

 • 19408 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Отношения между Евросоюзом и Россией находятся на спаде, есть разногласия по многим вопросам. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Разговор состоялся в понедельник, накануне саммита ЕС, запланированного на 25-26 марта. На нем, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.

Цитата

В распространенном представительством ЕС в России сообщении говорится, что Мишель сказал Путину, что отношения “смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдения прав человека”. Глава Евросовета упомянул и о деле Алексея Навального, снова призвав освободить его и расследовать его отравление.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нем сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но положил за это ответственность на “неконструктивную, время конфронтационную линию партнеров”. В сообщении Кремля говорится, что обсуждались также возможности использования российской вакцины “Спутник V”. В сообщении представительства ЕС говорится, что обсуждали пандемию коронавируса и вакцины.

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ЕС неоднократно призывал расследовать отравление Навального, а после его ареста в России в январе 2021 года — до его освобождения. Этот вопрос поднимал и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время визита в Москву в феврале. По возвращении он констатировал, что Россия выбрала путь конфронтации с ЕС, и поддержал введение санкций против лиц, причастных к преследованию Навального. Санкции ввели против четырех руководителей силовых органов.

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