Шампанское к праздникам: бутылка украинской стоит не более 90 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Выбор шампанского к новогоднему столу в отечественных магазинах сейчас очень широк, а соответственно, и цены на игристое вино значительно различаются. УНН исследовал стоимость праздничного напитка украинского и иностранного производства.
Проанализировав цены на шампанское на страницах интернет-магазинов, можем констатировать, что игристое вино есть на любой кошелек.
Дешевле будет стоить от 40 до 60 грн. Речь идет об украинском производителе. Средняя ценовая категория отечественного шампанского - 60-70 грн. Самое дорогое украинское шампанское не превышает 90 грн за бутылку.
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Игристое от иностранного производителя в Украине стоит ощутимо дороже. Стартуют цены в среднем от 83-85 грн за бутылку, а отдельные экземпляры обойдутся покупателю в 360 грн. Речь о вине итальянского производства.
Заметим, что множество брендов шампанского пока предлагают праздничные скидки на свои напитки. Экономия "по акции" может составлять от 5 грн (в дешевых винах) до 40 грн в одной бутылке.
Напомним, как сообщал УНН, до Нового года, в канун праздников, алкоголь в Украине дорожать не будет.
По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л. Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.