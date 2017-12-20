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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 79377 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 93644 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96135 просмотра

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Шампанское к праздникам: бутылка украинской стоит не более 90 грн

Шампанское к праздникам: бутылка украинской стоит не более 90 грн

Киев  •  УНН

 • 29322 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Выбор шампанского к новогоднему столу в отечественных магазинах сейчас очень широк, а соответственно, и цены на игристое вино значительно различаются. УНН исследовал стоимость праздничного напитка украинского и иностранного производства.

Проанализировав цены на шампанское на страницах интернет-магазинов, можем констатировать, что игристое вино есть на любой кошелек.

Дешевле будет стоить от 40 до 60 грн. Речь идет об украинском производителе. Средняя ценовая категория отечественного шампанского - 60-70 грн. Самое дорогое украинское шампанское не превышает 90 грн за бутылку.

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Игристое от иностранного производителя в Украине стоит ощутимо дороже. Стартуют цены в среднем от 83-85 грн за бутылку, а отдельные экземпляры обойдутся покупателю в 360 грн. Речь о вине итальянского производства.

Заметим, что множество брендов шампанского пока предлагают праздничные скидки на свои напитки. Экономия "по акции" может составлять от 5 грн (в дешевых винах) до 40 грн в одной бутылке.

Напомним, как сообщал УНН, до Нового года, в канун праздников, алкоголь в Украине дорожать не будет.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л. Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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