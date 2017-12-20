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Шампанське до свят: пляшка українського коштує не більше 90 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вибір шампанського до новорічного столу у вітчизняних магазинах нині дуже широкий, а відповідно, і ціни на ігристе вино значно різняться. УНН дослідив вартість святкового напою українського та іноземного виробництва.

Проаналізувавши ціни на шампанське на сторінках інтернет-магазинів, можемо констатувати, що ігристе вино є на будь-який гаманець.

Найдешевше буде коштувати від 40 до 60 грн. Йдеться про українського виробника. Середня цінова категорія вітчизняного шампанського - 60-70 грн. Найдорожче українське шампанське не перевищує 90 грн за пляшку.

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Ігристе від іноземного виробника в Україні коштує відчутно дорожче. Стартують ціни в середньому від 83-85 грн за пляшку, а окремі екземпляри обійдуться покупцеві у 360 грн. Мова йде про вино італійського виробництва.

Зауважимо, що безліч брендів шампанського наразі пропонують святкові знижки на свої напої. Економія "по акції" може складати від 5 грн (на дешевих винах) до 40 грн на одній пляшці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, до Нового року, в переддень свят, алкоголь в Україні дорожчати не буде.

За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л. Коньяк трирічної витримки (0,5 л)  буде коштувати не менше 120 грн.

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