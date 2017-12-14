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"Шальке" Коноплянки поднялся на второе место в Бундеслиге

"Шальке" Коноплянки поднялся на второе место в Бундеслиге

Киев  •  УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. "Шальке" благодаря домашней победе над "Аугсбургом" со счетом 3:2 в 16 туре чемпионата Германии, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

На самых первых минутах футболисты "Аугсбурга" грамотно действовали тактически и пытались прессинговать "кобальтовых" на их половине поля, не позволяя развивать атаки. Однако уже 4 минуты спустя подопечные Тедеско могли открыть счет: после передачи Гвидо Бургшталлер Уэстон МакКинни не смог поразить ворота с близкой дистанции.

Перед самым свистком на перерыв "Шальке" удалось открыть счет - после подачи низом в исполнении Арита Ди Санто пяткой элегантно переправил мяч в сетку.

На 47-й минуте "Шальке" удалось удвоить преимущество - Бургшталлер протолкнул мяч в сетку после скидки Налдо головой. Уступая в два мяча, гости стали демонстрировать более атакующий футбол. В течение короткого промежутка времени футболистам "Аугсбурга" удалось создать серию опасных моментов. На 64-й минуте гостям все же удалось распечатать ворота оппонентов после стандарта: бывший игрок "Шальке" Филипп Макс подал с углового, а Каюби ударом головой отправил мяч в сетку.

Забитый мяч добавил футболистам "Аугсбурга" новые силы и они продолжили диктовать свои условия на поле. В результате Михаэль Грегорич с пенальти сделал счет 2:2. Всего четыре минуты спустя главный арбитр снова указал на точку, но уже в ворота "Аугсбурга". Марвин Хитцы сфолил на Амини Аритэ, а Даниэль Калиджури уверенно реализовал одиннадцатиметровый - 3:2.

Таким образом, в "кобальтовых" стало 29 очков, что позволило на 1 пункт обогнать СБ "Лейпциг" и занять 2-ю строчку чемпионата.

Отметим, что украинский легионер Евгений Коноплянка весь поединок провел на скамейке запасных.

Добавим также, до зимнего перерыва "Шальке" предстоит провести еще два матча. Сначала команда Доменико Тедеско сыграет в гостях у франкфуртского "Айнтрахта", а три дня спустя коллектив в рамках 1/8-й Кубка Германии будут соревноваться дома против "Кельна".

Напомним, новый тренер "Боруссии" помог команде прервать безвыигрышную серию.

Украинские Национальные Новости

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