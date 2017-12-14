"Шальке" Коноплянки піднявся на друге місце у Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. "Шальке" завдяки домашній перемозі над "Аугсбургом" з рахунком 3:2 у 16 турі чемпіонату Німеччини, піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
На самих перших хвилинах футболісти "Аугсбурга" грамотно діяли тактично і намагалися пресингувати "кобальтових" на їх половині поля, не дозволяючи розвивати атаки. Однак уже 4 хвилини по тому підопічні Тедеско могли відкрити рахунок: після передачі Гвідо Бюргшталлера Уестон МакКінні не зміг вразити ворота з близької дистанції.
Перед самим свистком на перерву "Шальке" вдалося відкрити рахунок - після подачі низом у виконанні Арита Франко Ді Санто п'ятою елегантно переправив м'яч в сітку.
На 47-й хвилині "Шальке" вдалося подвоїти перевагу - Гвідо Бургшталлер проштовхнув м'яч у сітку після скидки Налдо головою. Поступаючись у два м'ячі, гості стали демонструвати більш атакуючий футбол. Протягом короткого проміжку часу футболістам "Аугсбурга" вдалося створити серію небезпечних моментів. На 64-й хвилині гостям все ж вдалося розпечатати ворота опонентів після стандарту: колишній гравець "Шальке" Філіп Макс подав з кутового, а Каюбі ударом головою відправив м'яч у сітку.
Забитий м'яч додав футболістам "Аугсбурга" нові сили і вони продовжили диктувати свої умови на полі. В результаті Міхаель Грегоріч з пенальті зробив рахунок 2:2. Всього чотири хвилини потому головний арбітр знову вказав на точку, але вже в ворота "Аугсбурга". Марвін Хитц сфолив на Аміні Аріте, а Даніель Каліджурі впевнено реалізував одинадцятиметровий - 3:2.
Таким чином, у "кобальтових" стало 29 очок, що дозволило на 1 пункт обігнати РБ "Лейпциг" і посісти 2-й рядок чемпіонату.
Відзначимо, що український легіонер Євген Коноплянка увесь поєдинок провів на лаві запасних.
Додамо також, до зимової перерви "Шальке" належить провести ще два матчі. Спочатку команда Доменіко Тедеско зіграє в гостях у франкфуртського "Айнтрахта", а три дні потому колектив у рамках 1/8-ї Кубка Німеччини змагатиметься вдома проти "Кельна".
Нагадаємо, новий тренер "Борусії" допоміг команді перервати безвиграшну серію.