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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70677 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93507 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114769 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149907 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198373 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194709 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281839 просмотра

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"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и завоевал путевку в Лигу Европы

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" в гостях провел поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским "Интером", передает УНН.

Удивительно близким к голу хозяева были в начале встречи. Прострел партнера замыкал Мартинес, который попал в перекладину. “Шахтер” ответил на 40 минуте дальним выстрелом Додо — голкипер поймал мяч.

Эффектный сейв на 53 минуте совершил Трубин после удара головой Лукаку. “Горняки” ответили контратакой с ударами Тете и Майкона — в обоих случаях фортуна была на стороне хозяев.

К концу игры миланцам не удалось забить благодаря самоотверженной игре Трубина — 0:0.

В другой встрече квартета В “Реал” обыграл “Боруссию” М (2:0) благодаря дублю Бензема.

Заметим, что “Шахтер” с 8-ю очками занял третью строчку в группе и будет выступать в Лиге Европы. “Реал” (10) и “Боруссия” (8) прошли в плей-офф Лиги чемпионов. “Интер” вылетел из еврокубков (6).

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