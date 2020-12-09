"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и завоевал путевку в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" в гостях провел поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским "Интером", передает УНН.
Удивительно близким к голу хозяева были в начале встречи. Прострел партнера замыкал Мартинес, который попал в перекладину. “Шахтер” ответил на 40 минуте дальним выстрелом Додо — голкипер поймал мяч.
Эффектный сейв на 53 минуте совершил Трубин после удара головой Лукаку. “Горняки” ответили контратакой с ударами Тете и Майкона — в обоих случаях фортуна была на стороне хозяев.
К концу игры миланцам не удалось забить благодаря самоотверженной игре Трубина — 0:0.
В другой встрече квартета В “Реал” обыграл “Боруссию” М (2:0) благодаря дублю Бензема.
Заметим, что “Шахтер” с 8-ю очками занял третью строчку в группе и будет выступать в Лиге Европы. “Реал” (10) и “Боруссия” (8) прошли в плей-офф Лиги чемпионов. “Интер” вылетел из еврокубков (6).