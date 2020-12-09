"Шахтар" зіграв внічию із "Інтером" та виборов путівку до Ліги Європи

Напрочуд близьким до голу господарі були на початку зустрічі. Простріл партнера замикав Мартінес, який поцілив у поперечину. “Шахтар” відповів на 40 хвилині дальнім пострілом Додо — голкіпер піймав м’яч.

Ефектний сейв на 53 хвилині здійснив Трубін після удару головою Лукаку. “Гірники” відповіли контратакою із ударами Тете та Майкона — в обох випадках фортуна була на боці господарів.

До кінця гри міланцям не вдалося забити завдяки самовідданій грі Трубіна — 0:0.

В іншій зустрічі квартету В “Реал” обіграв “Боруссію” М (2:0) завдяки дублю Бензема.

Зауважимо, що “Шахтар” з 8-ма очками посів третій рядок у групі та виступатиме у Лізі Європи. “Реал” (10) і “Боруссія” (8) пройшли до плей-офф Ліги чемпіонів. “Інтер” вилетів із єврокубків (6).