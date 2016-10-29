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15 марта, 19:03 • 116530 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170765 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140598 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132859 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114243 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106322 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102067 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" одержал победу над одесским "Черноморцем"

"Шахтер" одержал победу над одесским "Черноморцем"

Киев • УНН

 • 7932 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В 13-м туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" в присутствии 1948 зрителей встречался с одесским "Черноморцем", сообщает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Ключевой в игре стала середина первого тайма, в котором были забиты два единых мяча во встрече.

Открыл счет нападающий хозяев Феррейра. Аргентинец до последнего пошел в отбор, когда Александр Азацкий отдал не совсем точный пас назад на Дмитрия Каневцева, и сумел воспользоваться ошибкой и обокрасть вратаря - 1:0. Чуть позже "оранжево-черные" удвоили преимущество. Исмаили прострелил в район 11-метровой отметки, а Дентиньо оказался расторопнее двух оппонентов. Концовка тайма проходила в атаках "Шахтера", но уже до конца поединка ни одна из команд не сумела изменить цифры на табло - 2:0.

Таким образом "Шахтер" набрал очередные три зачетных пункта, укрепляя лидирующий статус наверху таблицы (35 пунктов). У одесситов 18 баллов и 6 место.

Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в Бельгии. 3 ноября в рамках Лиги Европы "горняки" будут играть с "Гентом". А "Черноморец" в 14-м туре УПЛ 6-го ноября примет "Зарю".

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