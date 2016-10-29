"Шахтер" одержал победу над одесским "Черноморцем"

Ключевой в игре стала середина первого тайма, в котором были забиты два единых мяча во встрече.

Открыл счет нападающий хозяев Феррейра. Аргентинец до последнего пошел в отбор, когда Александр Азацкий отдал не совсем точный пас назад на Дмитрия Каневцева, и сумел воспользоваться ошибкой и обокрасть вратаря - 1:0. Чуть позже "оранжево-черные" удвоили преимущество. Исмаили прострелил в район 11-метровой отметки, а Дентиньо оказался расторопнее двух оппонентов. Концовка тайма проходила в атаках "Шахтера", но уже до конца поединка ни одна из команд не сумела изменить цифры на табло - 2:0.

Таким образом "Шахтер" набрал очередные три зачетных пункта, укрепляя лидирующий статус наверху таблицы (35 пунктов). У одесситов 18 баллов и 6 место.

Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в Бельгии. 3 ноября в рамках Лиги Европы "горняки" будут играть с "Гентом". А "Черноморец" в 14-м туре УПЛ 6-го ноября примет "Зарю".