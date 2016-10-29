"Шахтар" здобув перемогу над одеським "Чорноморцем"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У 13-му турі української Прем’єр-ліги лідер чемпіонату донецький "Шахтар" на "Арені Львів" за присутності 1948 глядачів зустрічався із одеським "Чорноморцем", повідомляє УНН з посиланням на сайт донеччан.
Ключовою у грі стала середина першого тайму, в якому були забиті два єдиних м’ячі у зустрічі.
Відкрив рахунок нападник господарів Факундо Феррейра. Аргентинець до останнього пішов у відбір, коли Олександр Азацький віддав не зовсім точний пас назад на Дмитра Каневцева, і зумів скористатися помилкою та обікрасти воротаря – 1:0. Трохи згодом "оранжево-чорні" подвоїли перевагу. Ісмаїлі прострілив у район 11-метрової позначки, а Дентіньо виявився спритнішим за двох опонентів. Кінцівка тайму тривала в атаках "Шахтаря", але вже до кінця поєдинку жодна із команд не зуміла змінити цифри на табло – 2:0.
Таким чином "Шахтар" набрав чергові три залікові пункти, укріплюючи лідируючий статус нагорі таблиці (35 пунктів). У одеситів 18 балів та 6 місце.
Нагадаємо, що наступний матч "Шахтар" проведе в Бельгії. 3 листопада в межах Ліги Європи "гірники" гратимуть із "Гентом". Натомість "Чорноморець" у 14-му турі УПЛ 6-го листопада прийматиме "Зорю".