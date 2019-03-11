"Шахтер" с разницей в пять голов нанес поражение "Карпатам"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В 21-м туре чемпионата Украины по футболу - УПЛ, львовские "Карпаты" отправились в гости к "Шахтеру", передает корреспондент УНН.
Уже на 6-й минуте встречи заброс из-за спины защитникам закончился результативным прострелом Исмаили на Коваленко.
Ближе к перерыву Майкон со штрафного нашел Тараса Степаненко, который головой дальше отпасовал на Матвиенко - 2:0. В конце тайма Майкон со штрафного отправил мяч в сетку ворот ударом под ближнюю штангу.
После перерыва Коваленко успел оформить дубль, а точку в баталии поставил Тайсон - 5:0.
Таким образом, "Шахтер" сохранил разницу в семь очков лидерства на "Динамо".
Добавим также, в следующем туре УПЛ 16 марта "горняки" проведут выездной поединок с луганской "Зарей".