"Шахтар" з різницею в п'ять голів завдав поразки "Карпатам"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У 21-му турі чемпіонату України з футболу – УПЛ, львівські "Карпати" відправились у гості до "Шахтаря", передає кореспондент УНН.
Вже на 6-й хвилині зустрічі закид за спини оборонцям закінчився результативним прострілом Ісмаїлі на Коваленка. Ближче до перерви Майкон зі штрафного знайшов Тараса Степаненка, який головою далі відпасував на Матвієнка – 2:0. Наприкінці тайму Майкон зі штрафного відправив м'яч у сітку воріт ударом під ближню штангу.
По перерві Коваленко встиг оформити дубль, а крапку у баталії поставив Тайсон – 5:0.
Таким чином, "Шахтар" зберіг різницю у сім очок лідерства над "Динамо".
Додамо також, у наступному турі УПЛ 16 березня "гірники" проведуть виїзний поєдинок з луганською "Зорею".