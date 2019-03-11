"Шахтар" з різницею в п'ять голів завдав поразки "Карпатам"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У 21-му турі чемпіонату України з футболу – УПЛ, львівські "Карпати" відправились у гості до "Шахтаря", передає кореспондент УНН.

Вже на 6-й хвилині зустрічі закид за спини оборонцям закінчився результативним прострілом Ісмаїлі на Коваленка. Ближче до перерви Майкон зі штрафного знайшов Тараса Степаненка, який головою далі відпасував на Матвієнка – 2:0. Наприкінці тайму Майкон зі штрафного відправив м'яч у сітку воріт ударом під ближню штангу.

По перерві Коваленко встиг оформити дубль, а крапку у баталії поставив Тайсон – 5:0.

Таким чином, "Шахтар" зберіг різницю у сім очок лідерства над "Динамо".

Додамо також, у наступному турі УПЛ 16 березня "гірники" проведуть виїзний поєдинок з луганською "Зорею".

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