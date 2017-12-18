"Шахтер" проведет тренировочные сборы в Турции и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В рамках подготовки ко второй части сезона лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" проведет сборы за границей. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
От 15 до 24 января "Шахтер" будет тренироваться в турецком Белеке (запланировано два контрольных матча). А уже 27 января в Дубае стартует второй зимний сбор, который продлится до 7 февраля и будет включать еще три товарищеские встречи.
Сейчас названия клубов-противников украинского гранда не сообщаются.
Напомним, что "Шахтер" получил итальянскую "Рому" оппонентом на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщалось ранее, действующим бронзовый призер УПЛ "Заря" объявил нескольких соперников в рамках тренировочного сбора в Турции.