"Шахтер" проведет тренировочные сборы в Турции и ОАЭ

От 15 до 24 января "Шахтер" будет тренироваться в турецком Белеке (запланировано два контрольных матча). А уже 27 января в Дубае стартует второй зимний сбор, который продлится до 7 февраля и будет включать еще три товарищеские встречи.

Сейчас названия клубов-противников украинского гранда не сообщаются.

Напомним, что "Шахтер" получил итальянскую "Рому" оппонентом на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее, действующим бронзовый призер УПЛ "Заря" объявил нескольких соперников в рамках тренировочного сбора в Турции.