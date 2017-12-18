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10 марта, 18:32 • 79366 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 93623 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96118 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 111262 просмотра

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"Шахтер" проведет тренировочные сборы в Турции и ОАЭ

"Шахтер" проведет тренировочные сборы в Турции и ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 12911 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В рамках подготовки ко второй части сезона лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" проведет сборы за границей. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.

От 15 до 24 января "Шахтер" будет тренироваться в турецком Белеке (запланировано два контрольных матча). А уже 27 января в Дубае стартует второй зимний сбор, который продлится до 7 февраля и будет включать еще три товарищеские встречи.

Сейчас названия клубов-противников украинского гранда не сообщаются.

Напомним, что "Шахтер" получил итальянскую "Рому" оппонентом на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее, действующим бронзовый призер УПЛ "Заря" объявил нескольких соперников в рамках тренировочного сбора в Турции.

Украинские Национальные Новости

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