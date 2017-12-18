"Шахтар" проведе тренувальні збори у Туреччині та ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У межах підготовки до другої частини сезону лідер чемпіонату України донецький "Шахтар" проведе збори за кордоном. Про це інформує прес-служба "помаранчево-чорних", передає УНН.
Від 15 до 24 січня "Шахтар" тренуватиметься в турецькому Белеку (заплановано два контрольні матчі). А вже 27 січня в Дубаї стартує другий зимовий збір, який триватиме до 7 лютого та включатиме ще три товариські зустрічі.
Наразі назви клубів-супротивників українського гранду не повідомляються.
Нагадаємо, що "Шахтар" отримав італійську "Рому" опонентом на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Як повідомлялося раніше, чинним бронзовий призер УПЛ "Зоря" оголосив кількох суперників в рамках тренувального збору в Туреччині.