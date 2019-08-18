"Шахтер" продлил победную серию в чемпионате Украины

“Горняки” гарантировали себе три очка по итогам первого тайма в котором отличился Дентиньо по передаче Матвиенко, а также Марлос после паса Исмаили — 2:0. Во второй половине Алан Патрик не сумевший забить с пенальти, однако дончане имели значительное преимущество — 9 угловых против одного у “Львова”, а также 10 ударов против 4-х по воротам.

Примечательно, что “оранжево-черные” победили во всех стартовых играх (12 очков), а серия команды без поражений длится уже более года и насчитывает 32 поединка.

Добавим, 25 августа в День шахтера, команда Луиша Каштру проведет домашний поединок с “Мариуполем”. Матч на ОСК “Металлист” начнется в 19:30.

Напомним, “Карпаты” в большинстве одержали первую победу в чемпионате Украины.