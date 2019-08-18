“Шахтар” продовжив переможну ходу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У четвертому турі Української Прем’єр-ліги “Шахтар” на виїзді зустрівся зі “Львовом”, повідомляє УНН.
“Гірники” гарантували собі три очки за підсумками першого тайму в якому відзначився Дентіньо з передачі Матвієнка, а також Марлос після пасу Ісмаїлі — 2:0. У другій половині Алан Патрік не зумів забити з пенальті, однак донеччани мали значну перевагу — 9 кутових проти жодного у “Львова”, а також 10 ударів проти 4-х по воротах.
Примітно, що “помаранчево-чорні” перемогли у всіх стартових іграх (12 очок), а серія команди без поразок триває вже більше року і налічує 32 поєдинки.
Додамо, 25 серпня в День шахтаря, команда Луїша Каштру проведе домашній поєдинок з “Маріуполем”. Матч на ОСК “Металіст” розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, “Карпати” у більшості здобули першу звитягу в чемпіонаті України.