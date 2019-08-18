“Карпати” у більшості здобули першу звитягу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Дубль Олексія Гуцуляка та влучний удар Франціско Ді Франко допоміг “Карпатам” тріумфувати в Києві у грі проти “Олімпіка”, повідомляє кореспондент УНН.
В середині тайму задачу для “Карпат” полегшив Фабіньо, який отримав вилучення у складі гостей. Одна Гуцуляк не зумів реалізувати 11-метровий удар, проте вдало зіграв на добиванні — 1:0.
Під завершення тайму львів’яни подвоїли рахунок зусиллями Ді Франко. На 62 хвилині надію на порятунок видав гол з пенальті Політила. Натомість через кілька хвилин Гуцуляк оформив дубль та встановив остаточні цифри на табло — 3:1 на користь “левів”.
Зауважимо, завдяки першій звитязі чемпіонату “Карпати” набрали 4 очки та піднялися на 9-й рядок. “Олімпік” залишився без залікових пунктів.