"Карпаты" в большинстве одержали первую победу в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Дубль Алексея Гуцуляка и точный удар Франциско Ди Франко помог "Карпатам" торжествовать в Киеве в игре против "Олимпика", сообщает корреспондент УНН.
В середине тайма задачу для “Карпат” облегчил Фабиньо, получивший удаление в составе гостей. Одна Гуцуляк не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании — 1:0.
Под конец тайма львовяне удвоили счет усилиями Ди Франко. На 62 минуте надежду на спасение выдал гол с пенальти Политыла. Зато через несколько минут Гуцуляк оформил дубль и установил окончательные цифры на табло — 3:1 в пользу “львов”.
Заметим, благодаря первой победе чемпионата “Карпаты” набрали 4 очка и поднялись на 9-ю строчку. “Олимпик” остался без зачетных пунктов.