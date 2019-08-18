"Карпаты" в большинстве одержали первую победу в чемпионате Украины

В середине тайма задачу для “Карпат” облегчил Фабиньо, получивший удаление в составе гостей. Одна Гуцуляк не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании — 1:0.

Под конец тайма львовяне удвоили счет усилиями Ди Франко. На 62 минуте надежду на спасение выдал гол с пенальти Политыла. Зато через несколько минут Гуцуляк оформил дубль и установил окончательные цифры на табло — 3:1 в пользу “львов”.

Заметим, благодаря первой победе чемпионата “Карпаты” набрали 4 очка и поднялись на 9-ю строчку. “Олимпик” остался без зачетных пунктов.