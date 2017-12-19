"Шахтер" попал в число клубов Европы с самой длинной беспроигрышной серией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. УЕФА обнародовал список рекордных беспроигрышных серий в европейских клубных чемпионатах, в который попал и представитель Украины, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и УПЛ.
На выходных шотландский "Селтик" из города Глазго уступил в национальном чемпионате, прервав 56-матчевую беспроигрышную серию. По этому случаю сайт УЕФА подготовил реестр длинных серий за всю историю клубных чемпионатов континента.
"Шахтер" с серией из 55 поединков без поражений в сезонах 2000-2002 годов попал в топ-15.
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"Золотая лихорадка" горняков "началась с победы 2: 1 над" Нивой" Тернополь в июне 2000 года и продолжалась несмотря на отставку тренера Виктора Прокопенко. Итальянский босс Невио Скала взял ответственность на себя и сделал ставку на сильных молодых игроков, таких как Анатолий Тимощук, Андрей Воробей, Джулиус Агахова, Исаак Окоронкво, Брандао и Мариуш Левандовски. Он руководил "Шахтером" во время первого в истории украинского титула в 2001/02 году, хотя победная серия продолжилась шестью матчами следующего сезона, а еще после трех игр Скала покинул клуб " , казано в сообщении сайта УЕФА.
На вершине данного списка команд Европы находится бухарестское "Стяуа" образца 1986-89 годов - 104 игры, "Линкольн" с Гибралтара (2009-14) - 88 и молдавский "Шериф" (2006-08) с "Селтиком" (1915-17 ) - по 63.
Добавим, что другой украинский гранд - "Динамо", установил соответствующий рекорд в чемпионате бывшего СССР: за два сезона - 1980 и 1981 года, киевляне не проигрывали в 45-ти матчах подряд.
Напомним, два полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред стали претендентами на награду Samba Gold - звание лучшего футболиста Бразилии, который выступает в Европе.