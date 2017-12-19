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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 79258 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 93453 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 95944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111209 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101596 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105108 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112103 просмотра

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"Шахтер" попал в число клубов Европы с самой длинной беспроигрышной серией

"Шахтер" попал в число клубов Европы с самой длинной беспроигрышной серией

Киев  •  УНН

 • 26814 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. УЕФА обнародовал список рекордных беспроигрышных серий в европейских клубных чемпионатах, в который попал и представитель Украины, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и УПЛ.

На выходных шотландский "Селтик" из города Глазго уступил в национальном чемпионате, прервав 56-матчевую беспроигрышную серию. По этому случаю сайт УЕФА подготовил реестр длинных серий за всю историю клубных чемпионатов континента.

"Шахтер" с серией из 55 поединков без поражений в сезонах 2000-2002 годов попал в топ-15.

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"Золотая лихорадка" горняков "началась с победы 2: 1 над" Нивой" Тернополь в июне 2000 года и продолжалась несмотря на отставку тренера Виктора Прокопенко. Итальянский босс Невио Скала взял ответственность на себя и сделал ставку на сильных молодых игроков, таких как Анатолий Тимощук, Андрей Воробей, Джулиус Агахова, Исаак Окоронкво, Брандао и Мариуш Левандовски. Он руководил "Шахтером" во время первого в истории украинского титула в 2001/02 году, хотя победная серия продолжилась шестью матчами следующего сезона, а еще после трех игр Скала покинул клуб " , казано в сообщении сайта УЕФА.

На вершине данного списка команд Европы находится бухарестское "Стяуа" образца 1986-89 годов - 104 игры, "Линкольн" с Гибралтара (2009-14) - 88 и молдавский "Шериф" (2006-08) с "Селтиком" (1915-17 ) - по 63.

Добавим, что другой украинский гранд - "Динамо", установил соответствующий рекорд в чемпионате бывшего СССР: за два сезона - 1980 и 1981 года, киевляне не проигрывали в 45-ти матчах подряд.

Напомним, два полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред стали претендентами на награду Samba Gold - звание лучшего футболиста Бразилии, который выступает в Европе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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