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"Шахтар" потрапив до числа клубів Європи з найдовшою безпрограшною серією

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. УЄФА оприлюднив список рекордних безпрограшних серій в європейських клубних чемпіонатах до якого потрапив і представник України, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА та УПЛ.

На вихідних шотландський "Селтик" із міста Глазго поступився в національному чемпіонаті, перервавши 56-матчеву безпрограшну серію. З цієї нагоди сайт УЄФА підготував реєстр найдовших таких серій за всю історію клубних чемпіонатів континенту.

"Шахтар" із серією з 55 поєдинків без поразок в сезонах 2000-2002 років потрапив до топ-15.

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"Золота лихоманка "гірників" почалася з перемоги 2:1 над "Нивою" Тернопіль у червні 2000 року і тривала попри відставку тренера Віктора Прокопенка. Італійський бос Невіо Скала взяв відповідальність на себе і зробив ставку на сильних молодих гравців, таких як Анатолій Тимощук, Андрій Воробей, Джуліус Агахова, Ісаак Окоронкво, Брандао та Маріуш Левандовскі. Він керував "Шахтарем" під час першого в історії українського титулу в 2001/02 році, хоча переможна серія продовжилася шістьма матчами наступного сезону, а ще після трьох ігор Скала залишив клуб", сказано у повідомленні сайту УЄФА.

На вершині даного списку команд Європи знаходиться бухарестське "Стяуа" взірця 1986-89 років – 104 гри, "Лінкольн" з Гібралтару (2009-14) – 88 і молдавський "Шериф" (2006-08) з "Селтіком" (1915-17) – по 63.

Додамо, що інший український гранд — "Динамо", встановив відповідний рекорд у чемпіонаті колишнього СРСР: за два сезони — 1980 та 1981 років, кияни не програвали в 45-ти матчах поспіль.

Нагадаємо, два півзахисники донецького “Шахтаря” Тайсон і Фред стали претендентами на нагороду Samba Gold — звання кращого футболіста Бразилії, який виступає в Європі.

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