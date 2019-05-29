Шахта во Львовской области, где погибли 2 шахтера, упоминается в сериале "Слуга народа"

По сценарию фильма, на шахте произошел взрыв и главный герой сериала Владимир Зеленский в качестве президента Голобородько туда отправился. По стечению обстоятельств, как реальный президент Украины он посетил именно эту шахту во Львовской области, на которой погибли двое горняков.

Шахтеры рассказали "Радио Свобода", что у них существует примета, что нельзя вспоминать реальные шахты в любых шутках или во время развлечений.

"Мы обсуждали память о шахте в сериале. Это частично нас обидело, было трудно воспринимать такие события, как взрыв на шахте, этой темой манипулируют, вспоминают реальную шахту, зарабатывая на этом большие деньги. Это же человеческое життя. Тут люди на грани выживания работают на старом оборудовании, нарушается техника безопасности, не за что купить хлеб, потому что зарплату еще за март не выплатили", - рассказал горняк шахты" Лесная "Олег Стельмах.

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о сериале, где упоминается шахта "Лесная".

Сегодня на ГП "Львовуголь" уголь добывается на 6 шахтах. Здесь работает более 7000 человек, из них более 5000 - под землей.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга во Львовской области.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Во время посещения шахты глава государства выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.

В 3:05 29 мая в результате обвала пород кровли на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" погибли двое горняков - Михаил Турко 1997 года рождения и Михаил Павлик 1971 года. Специальная комиссия расследует причины и обстоятельства трагедии. Полиция возбудила уголовное производство. В этот же день на шахту прибыл президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан.