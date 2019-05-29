Шахта на Львівщині, де загинули 2 гірники, згадується в серіалі "Слуга народу"

За сценарієм фільму, на шахті стався вибух і головний герой серіалу Володимир Зеленський, у ролі президента Голобородька, туди вирушив. За збігом обставин, як реальний президент України він відвідав саме цю копальню у Львівській області, на якій загинули двоє гірників.

Шахтарі розповіли "Радіо Свобода", що у них існує прикмета, що не можна згадувати реальні шахти в якихось жартах чи під час розваг.

"Ми обговорювали згадку про шахту в серіалі. Це частково нас образило, було важко сприймати такі події, як вибух на шахті, що цією темою маніпулюють, згадують реальну шахту, заробляючи на цьому великі гроші. Це ж людське життя.Тут люди на межі виживання, працюють на старому обладнанні, порушується техніка безпеки, нема за що купити хліб, бо зарплату ще за березень не виплатили", – розповів гірник шахти "Лісова" Олег Стельмах.

Володимир Зеленський уникнув відповіді на запитання про серіал, де згадується шахта "Лісова".

На сьогодні на ДП "Львівугілля" вугілля видобувається на 6 шахтах. Тут працює понад 7 тисяч осіб, із них понад 5 тисяч – під землею.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу на Львівщині.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.

О 3:05 29 травня внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті "Лісова" Державного підприємства "Львіввугілля" загинули двоє гірників – Михайло Турко 1997 року народження і Михайло Павлик 1971 року народження. Спеціальна комісія розслідує причини та обставини трагедії. Поліція порушила кримінальне провадження. Цього ж дня на шахту прибув президент Володимир Зеленський і голова його адміністрації Андрій Богдан.