Шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Гроссмейстер Виталий Бернадский из Черновцов занял второе место на международном турнире "17th Caspian Cup International Chess Festival", финишировавший в иранском городе Энзели, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".
Наш земляк набрал 7 очков, поделил 1-3 места и только по дополнительному показателю уступил первое место хозяину турнира Масуду Мосадегпуру. Тройку замкнул представитель Армении.
Отметим, что всего за награды турнира вели борьбу 79 шахматистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовский шахматист стал победителем турнира в Швеции
В прошлом году Бернадский не было равных на турнире в Чехии.