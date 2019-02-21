Шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51082 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 67922 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127040 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124466 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране

Шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Гроссмейстер Виталий Бернадский из Черновцов занял второе место на международном турнире "17th Caspian Cup International Chess Festival", финишировавший в иранском городе Энзели, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".

Наш земляк набрал 7 очков, поделил 1-3 места и только по дополнительному показателю уступил первое место хозяину турнира Масуду Мосадегпуру. Тройку замкнул представитель Армении.

Отметим, что всего за награды турнира вели борьбу 79 шахматистов.

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В прошлом году Бернадский не было равных на турнире в Чехии.

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