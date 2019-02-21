Шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране

Наш земляк набрал 7 очков, поделил 1-3 места и только по дополнительному показателю уступил первое место хозяину турнира Масуду Мосадегпуру. Тройку замкнул представитель Армении.



Отметим, что всего за награды турнира вели борьбу 79 шахматистов.



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В прошлом году Бернадский не было равных на турнире в Чехии.