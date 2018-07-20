Шахіст Бернадський переміг на турнірі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Український гросмейстер Віталій Бернадський став переможцем престижного рапід-турніру "Czech Open 2018 Pardubicky Kraj Open - G1", повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Наш земляк набрав 7,5 очка з 9-ти і став одноосібно першим. Бернадський випередив представників Вірменії та Німеччини, які вибороли "срібну" та бронзові медалі.
Також на змаганнях виступав наш Еміль Мірзоєв - 7 очок і 6 місце (поділив 2-7) та Ельдар Гасанов - 6,5 очка і 8 місце.
Нагадаємо, що український дует також успішно провів парні шахові змагання у Чехії.