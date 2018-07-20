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Шахіст Бернадський переміг на турнірі в Чехії

Шахіст Бернадський переміг на турнірі в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Український гросмейстер Віталій Бернадський став переможцем престижного рапід-турніру "Czech Open 2018 Pardubicky Kraj Open - G1", повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".

Наш земляк набрав 7,5 очка з 9-ти і став одноосібно першим. Бернадський випередив представників Вірменії та Німеччини, які вибороли "срібну" та бронзові медалі.

Також на змаганнях виступав наш Еміль Мірзоєв - 7 очок і 6 місце (поділив 2-7) та Ельдар Гасанов - 6,5 очка і 8 місце.

Нагадаємо, що український дует також успішно провів парні шахові змагання у Чехії

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