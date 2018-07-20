Шахматист Бернадский победил на турнире в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинский гроссмейстер Виталий Бернадский стал победителем престижного рапид-турнира "Czech Open 2018 Pardubicky Kraj Open - G1", сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".
Наш земляк набрал 7,5 очка из 9-ти и стал единолично первым. Бернадский опередил представителей Армении и Германии, которые завоевали "серебряную" и бронзовые медали.
Также на соревнованиях выступал наш Эмиль Мирзоев - 7 очков и 6 место (разделил 2-7) и Эльдар Гасанов - 6,5 очка и 8 место.
Напомним, что украинский дуэт также успешно провел парные шахматные соревнования в Чехии.