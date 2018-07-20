Шахматист Бернадский победил на турнире в Чехии

Наш земляк набрал 7,5 очка из 9-ти и стал единолично первым. Бернадский опередил представителей Армении и Германии, которые завоевали "серебряную" и бронзовые медали.

Также на соревнованиях выступал наш Эмиль Мирзоев - 7 очков и 6 место (разделил 2-7) и Эльдар Гасанов - 6,5 очка и 8 место.

Напомним, что украинский дуэт также успешно провел парные шахматные соревнования в Чехии.