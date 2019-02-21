Шахіст з Чернівців став призером змагань в Ірані

Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-3 місця і лише за додатковим показником поступився першим місцем господарю турніру Масуду Мосадегпуру. Трійку замкнув представник Вірменії.



Зазначимо, що загалом за нагороди турніру вели боротьбу 79 шахістів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львівський шахіст став переможцем турніру в Швеції



Нагадаємо, минулого року Бернадському не було рівних на турнірі в Чехії.