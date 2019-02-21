Шахіст з Чернівців став призером змагань в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Гросмейстер Віталій Бернадський із Чернівців посів друге місце на міжнародному турнірі "17th Caspian Cup International Chess Festival", що фінішував в іранському місті Ензелі, повідомляє УНН з посиланням на "Українські шахи".
Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-3 місця і лише за додатковим показником поступився першим місцем господарю турніру Масуду Мосадегпуру. Трійку замкнув представник Вірменії.
Зазначимо, що загалом за нагороди турніру вели боротьбу 79 шахістів.
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Нагадаємо, минулого року Бернадському не було рівних на турнірі в Чехії.