"Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента - Безуглая

В Киеве вражеский "Шахед" во время атаки 1 января обошел систему ПВО и попал вблизи Офиса Президента. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая в Telegram-канале, передает УНН.

Безуглая отметила критические проблемы с военным управлением.

"Нет, не ракеты, "Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины. Это следствие системных, запущенных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили - не говоря уже о других городах", - отметила депутат.

Безуглая также раскритиковала работу командующего ВСУ Александра Сырского и намекнула, что ночная атака должна стать сигналом для изменений.

Ранее

Безуглая недавно уже критиковала Сырского из-за конфликта с проектом DeepState. Она обвинила генерала в попытках дискредитировать и закрыть платформу, которая с начала полномасштабного вторжения стала ключевым источником информации о фронте как для гражданских, так и для военных.

Безуглая заявила, что вместо стабилизации обороны Сырский якобы инициирует преследование OSINT-сообщества, пытаясь "мобилизовать" его участников, ограничить доступ к данным и закрыть проект. По ее мнению, это свидетельствует о "совковой отсталости" части военного руководства.

Напомним

Сырский обратился к военным и сказал, что ждет ВСУ в 2025 году.