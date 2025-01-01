"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента - Безугла

У Києві ворожий "Шахед" під час атаки 1 січня обійшов систему ППО та влучив поблизу Офісу Президента. Про це повідомила народна депутатка Мар‘яна Безугла у Telegram-каналі, передає УНН.

Безугла наголосила на критичних проблемах із військовим управлінням.

"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували — вже не кажучи про інші міста", - зазначила депутатка.

Безугла також розкритикувала роботу командувача ЗСУ Олександра Сирського та натякнула, що нічна атака має стати сигналом для змін.

Раніше

Безугла нещодавно вже критикувала Сирського через конфлікт із проєктом DeepState. Вона звинуватила генерала у спробах дискредитувати й закрити платформу, яка від початку повномасштабного вторгнення стала ключовим джерелом інформації про фронт як для цивільних, так і для військових.

Безугла заявила, що замість стабілізації оборони Сирський нібито ініціює переслідування OSINT-спільноти, намагаючись "мобілізувати" її учасників, обмежити доступ до даних і закрити проєкт. На її думку, це свідчить про "совкову відсталість" частини військового керівництва.

Нагадаємо

Сирський звернувся до військових і сказав, що чекає на ЗСУ у 2025 році.