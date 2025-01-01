"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента - Безугла

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 123425 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 121587 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 125298 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 144123 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164971 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 145027 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156181 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175348 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221551 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176657 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 163108 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 140242 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115948 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 105136 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 111097 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 123415 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115948 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232899 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229709 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 359081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35640 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51696 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 51165 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87700 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105585 перегляди
Актуальне
"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента - Безугла

"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента - Безугла

Київ • УНН

 • 59136 перегляди

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про влучання ворожого "Шахеда" поблизу ОП в Києві 1 січня. Вона розкритикувала військове управління та роботу командувача ЗСУ Сирського через проблеми з ППО.

У Києві ворожий "Шахед" під час атаки 1 січня обійшов систему ППО та влучив поблизу Офісу Президента. Про це повідомила народна депутатка Мар‘яна Безугла у Telegram-каналі, передає УНН.

Безугла наголосила на критичних проблемах із військовим управлінням.

"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували — вже не кажучи про інші міста", - зазначила депутатка.

Безугла також розкритикувала роботу командувача ЗСУ Олександра Сирського та натякнула, що нічна атака має стати сигналом для змін.

Раніше

Безугла нещодавно вже критикувала Сирського через конфлікт із проєктом DeepState. Вона звинуватила генерала у спробах дискредитувати й закрити платформу, яка від початку повномасштабного вторгнення стала ключовим джерелом інформації про фронт як для цивільних, так і для військових.

Безугла заявила, що замість стабілізації оборони Сирський нібито ініціює переслідування OSINT-спільноти, намагаючись "мобілізувати" її учасників, обмежити доступ до даних і закрити проєкт. На її думку, це свідчить про "совкову відсталість" частини військового керівництва.

Нагадаємо

Сирський звернувся до військових і сказав, що чекає на ЗСУ у 2025 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами