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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахед" зафиксирован на севере Киевской области - Воздушные силы

"Шахед" зафиксирован на севере Киевской области - Воздушные силы

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 06:59  •  6426 просмотра

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Воздушные силы ВС Украины сообщили об обнаружении ударного беспилотника типа "Шахед" на севере Киевской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили о зафиксированном ударном дроне типа Shahed на севере Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Зафиксирован Шахед на севере Киевской области", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Киевскую область ночью враг атаковал дронами, из-за обломков есть повреждения16 июля 2024, 06:21 • 18595 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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